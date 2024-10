Oud zeer komt opnieuw bovendrijven bij Bilal El Khannouss

Bilal El Khannouss was gebrand om na vorig seizoen KRC Genk te verlaten. En dat gebeurde ook: hij koos een nieuw avontuur bij Leicester City.

De jonge Marokkaan zette na vorig seizoen een punt achter zijn verhaal bij KRC Genk. Leicester City zou een bedrag van 25 miljoen euro op tafel gelegd hebben voor El Khannouss.

In zijn entourage, bij monde van mama en zaakwaarneemster Karim Ben Aissa, laten ze weten dat ze met heel veel voldoening terugkijken op de periode in Limburg. “Zij hebben hem een kans gegeven en veel vertrouwen in hem gehad. Hij is er ook doorgegroeid”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Nu is El Khannouss bezig aan een nieuw avontuur bij de promovendus in de Premier League. Dat hij er de nodige speeltijd zou krijgen was één van de argumenten om voor Leicester te tekenen, maar veel kwam er nog niet.

“Maar normaal gaat hij meer minuten maken”, vertelt Karima. “De coach en de directie rekenen op hem. Ze zeggen dat hij het goed doet op training. Hij moet zich nog wat aanpassen aan een nieuwe competitie en aan een nieuw leven.”

De hele familie verhuisde mee naar Leicester en wil hem ondersteunen om een oud zeer weg te werken. “Zijn doel is om meer te scoren en meer beslissend te zijn. Dat was nog een van zijn mindere punten bij Genk.”