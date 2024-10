Peter Verbeke gooit de verrassende lonen van jeugdspelers op tafel

In het boek 'In De Kleedkamer' gaat men op zoek naar de geheimen van het voetbal. Ook de lonen van jeugdspelers komen aan bod.

In het Belgische voetbal krijgen heel wat jeugdspelers vanaf hun vijftiende een eerste profcontract aangeboden. “Je geeft de speler op dat moment een contract van drie jaar, want dat is voor een minderjarige de maximale contractduur”, legt Peter Verbeke uit aan Het Nieuwsblad.

Als club moet je mee in dat verhaal, anders zijn ze weg. Maar zelfs spelers met een contract moet je constant blijven benaderen. “Dat maakt dat je de jeugdspeler die op zijn vijftiende een eerste profcontract heeft getekend op zijn zestiende en zeventiende een nieuw contract aanbiedt.”

Tegen dat de speler achttien is kan hij zijn eerste langdurige contract tekenen, maar tegen dan heeft hij al drie keer een verlenging gekregen en wil de makelaar telkens wat meer. Daardoor stijgen de lonen zeer snel.

Verbeke laat weten dat Anderlecht met barema’s werkt, om de budgetten onder controle te houden vooral. Concrete bedragen noemt hij enkel volgens wat een makelaar die goed thuis is in binnen- en buitenland vraagt voor zijn spelers.

“Voor een groot talent 100.000 euro bruto per jaar, een toptalent 150.000 euro per jaar en de nieuwe Doku 200.000 euro per jaar. Ik vind dat zeer veel geld, al hoor ik ook dat er in België topclubs zijn die nog meer betalen.”