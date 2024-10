Ex-Anderlecht doelman Bart Verbruggen geniet van interesse van absolute topclub

Bart Verbruggen is een naam aan het maken in Europa. De Nederlandse doelman uit de Premier League staat in de kijker bij een Europese topclub.

Niet heel verrassend dat Verbuggen interesse krijgt van enkele Europese topclubs. De 22-jarige doelman is een vaste waarde voor Brighton & Hove Albion in de Premier League. Bovendien speelde de Nederlander ook een prima EK voor 'Oranje'. Nederland schopte het tot de halve finale. Verbruggen speelde op dat EK alle wedstrijden en blonk enkele keren uit in doel. Verbuggen maakte in 2023 de overstap naar Brighton & Hove Albion van Anderlecht. De Engelse club betaalde 16 miljoen voor Verbruggen. Zijn marktwaarde wordt op dit moment geschat op 22 miljoen volgens Transfermarkt. Zijn prestaties zijn ondertussen ook opgemerkt door FC Barcelona. Volgens Mundo Deportivo staat Verbruggen op het lijstje van de Spaanse grootmacht. Barcelona was genoodzaakt Woijciech Szczesny uit pensioen te halen om de geblesseerde Ter Stegen tijdelijk te vervangen. De transfer van Szczesny is er echter geen voor op lange termijn, de 32-jarige Poolse doelman had eigenlijk al een punt achter zijn carrière gezet. Een transfer van de jonge Bart Verbruggen is dat wel.