Ook andere Europese topclub stond naast Chelsea te popelen om Genk-doelman Mike Penders over te nemen

Mike Penders speelde vorig seizoen slechts een handvol wedstrijden voor het Genkse eerste team. De jonge doelman stond vooral tussen de palen voor het belofte-team in 1B.

Ook dit seizoen kwam Penders nog niet aan de bak. Hendrik Van Crombrugge krijgt steevast de voorkeur van Genk-coach Thorsten Fink. Genk staat met Van Crombrugge tussen de palen eerste in de stand.

Toch heeft Chelsea Penders voor zo'n 20 miljoen weggekocht bij Genk. De Engelse club is overtuigt van de kwaliteiten van Penders. Ook andere Europese topclubs lagen op de loer.

Eén van die clubs was het Bayern München van Vincent Kompany. Volgens transferspecialist Fabrizio Romano was ook de Duitse grootmacht geïnteresseerd in het Belgische talent.

🔵🇧🇪 Chelsea’s move for Belgian talented GK Mike Penders was fast to anticipate other clubs, including Bayern who have been scouting Mike for months.



Chelsra are confident to see his development as top talent, arriving in July 2025. pic.twitter.com/4NCsHGDoNU