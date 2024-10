Anderlecht houdt Braziliaanse aanvaller op de radar voor wintertransfer: jong talent moet wel bevestigen

Anderlecht lijkt zijn interesse in de jonge aanvaller Rayan van Vasco da Gama te hebben afgezwakt in vergelijking met de laatste transferperiode. Ondanks de afgenomen belangstelling, blijft de 18-jarige speler nog steeds op de radar van de club.

Anderlecht overweegt om in januari 2025 een nieuwe poging te doen om Rayan aan te trekken, maar de situatie rondom de speler en zijn huidige club is complex en verandert voortdurend.

Volgens het RTI Esporte Agency verkeert Vasco da Gama in een uitdagende financiële situatie. De club heeft dringend behoefte aan een grote verkoop, vooral aan het begin van het nieuwe jaar.

In augustus 2024 deden de Belgen een bod van 10 miljoen euro voor 80% van de economische rechten van Rayan, bestaande uit 6 miljoen euro plus 4 miljoen euro in productiviteitsbonussen, onthult de Braziliaanse pers. Dat lijkt ons echter met een korreltje zout te moeten worden genomen...

Vasco wees dit aanbod af, in de hoop betere aanbiedingen te ontvangen uit grotere Europese competitie. Die kwamen er niet en dit heeft geleid tot een situatie waarin Rayan's waarde op de voetbalmarkt is gedaald. Hij heeft te maken gehad met een wisselend niveau van prestaties. De club uit São Januário had aanvankelijk hoge verwachtingen van de speler, maar de situatie lijkt te zijn veranderd.

Rayan's prestaties voor het Braziliaanse U20-team waren indrukwekkend, vooral tijdens de vriendschappelijke wedstrijden tegen Mexico in september. Hij zit sindsdien wel in een vormdip, wat zijn speelminuten heeft beïnvloed. Zijn prestaties in de Copa do Brasil en het Braziliaanse kampioenschap waren teleurstellend, met slechts twee doelpunten en één assist in 26 wedstrijden dit seizoen, waarvan 11 als starter en 15 als invaller.