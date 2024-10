Basisspeler KV Mechelen heeft er ineens een tweede job (politieke) job bij: "Dit had ik niet verwacht"

1442

Nikola Storm, vleugelaanvaller van KV Mechelen, heeft onverwacht een nieuwe rol in zijn leven gekregen: gemeenteraadslid in Maldegem. "Dit scenario had ik niet verwacht," zegt de 30-jarige voetballer.

Storm veroverde met 327 voorkeurstemmen namens de lokale partij Ons Dorp een zetel. Hij is blij verrast met de uitslag en ziet de kwaliteiten die hij als voetballer heeft ontwikkeld als een voordeel in zijn nieuwe politieke carrière. “Het karakter dat ik in de voetbalwereld kweekte, kan mij in de politiek zeker van pas komen", aldus Storm. De verkiezingsuitslag overtrof Storm’s verwachtingen. Zondagmiddag, in de Maldegemse stamkroeg De Rus, was hij stomverbaasd toen de stemmen binnenkwamen. Hoewel hij slechts op de veertiende plaats van de lijst van Ons Dorp stond, haalde hij een indrukwekkend aantal stemmen. “Ik hoopte tussen de honderd en honderdvijftig voorkeurstemmen te krijgen, maar het werden er meer dan het dubbele. Het is hartverwarmend om te zien dat zoveel mensen in mij geloven", vertelt hij trots. Storm is een echte Maldegemenaar en zijn sterke band met zijn geboorteplaats speelde een grote rol in zijn beslissing om zich kandidaat te stellen. “Ik ben hier geboren en getogen en hoewel ik dagelijks pendel naar Mechelen voor het voetbal, voel ik mij hier thuis", zegt hij. De nieuwe partij Ons Dorp, waarvoor Storm zich verkiesbaar stelde, behaalde 18,2 procent van de stemmen en werd daarmee de op één na grootste partij in Maldegem, net achter de CD&V van burgemeester Koenraad De Ceuninck. Storm wist de vijfde en laatste zetel voor zijn partij te bemachtigen.