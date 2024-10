Manchester City houdt rekening met vertrek Guardiola en heeft al vervanger op het oog, net als voor andere belangrijke post

Manchester City bereidt zich voor op een toekomst zonder Pep Guardiola. De Catalaanse manager heeft met tal van gewonnen prijzen zijn stempel gedrukt op de club en is uitgegroeid tot een clubicoon.

Toch weet men in Manchester dat er een moment komt waarop Guardiola de club zal verlaten. Met het mogelijke vertrek van technisch directeur Txiki Begiristain richt City zijn blik nu op Sporting Portugal. Hugo Viana, de sportief directeur van Sporting, zou de beoogde vervanger zijn voor Begiristain.

Viana heeft al zijn advies gegeven over de toekomst van het managementteam, zo meldt The Guardian. In dit kader is Manchester City begonnen met voorzichtige gesprekken met Rúben Amorim, de succesvolle coach van Sporting Portugal.

Amorim was afgelopen zomer nog dicht bij een overstap naar Liverpool, maar zag die club uiteindelijk kiezen voor Arne Slot. Nu lijkt Amorim alsnog kans te maken op een topfunctie in de Premier League, maar hij zal moeten wachten op de plannen van Guardiola.

Zolang Guardiola aan het roer blijft bij Manchester City, blijft de positie van manager ongewijzigd. Toch houdt de club de toekomst scherp in de gaten en is Amorim in beeld als een mogelijke opvolger.

De gesprekken met Amorim benadrukken hoe Manchester City zich proactief voorbereidt op een nieuw tijdperk. Ook is het nog niet duidelijk wat de club met Kevin De Bruyne van plan is. Diens contract loopt straks af en er zijn nog geen nieuwe gesprekken.