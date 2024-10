Mbark Boussoufa doet voor het eerst zijn versie van het verhaal waarom hij niet terugkeerde naar Anderlecht: "Ze hielden hun woord niet"

Mbark Boussoufa, een voormalig sterspeler van Anderlecht, stond in zijn tijd bij Lokomotiv Moskou dicht bij een terugkeer naar zijn oude club. In een openhartige uitleg bij MidMid deelt hij hoe de onderhandelingen tussen beide clubs in de zomer van dat jaar misliepen.

Hij speelde dus bij Lokomotiv en op een gegeven moment in de zomer belt Anderlecht. "Besnik Hasi belde mij persoonlijk. Ze wilden me graag terughalen. Maar ik had nog een contract bij Lokomotiv, waar ik tevreden was en goed presteerde. Mijn salaris daar was uitstekend, en de club was tevreden met mijn prestaties", legt Boussoufa uit.

Het leek aanvankelijk veelbelovend. Van Holsbeeck, toenmalig sportief directeur van Anderlecht, gaf aan dat de club een oplossing had voor het salaris dat Boussoufa in Moskou verdiende. "Ik kwam naar Anderlecht voor een gesprek. Ze zeiden dat ze mijn salaris konden betalen, waardoor ik niks zou verliezen door de overstap. Ik zou het voorstel bij Lokomotiv indienen, waarbij Anderlecht drie à vier miljoen euro voor mij wilde betalen als transfersom."

Boussoufa legde het plan voor aan de voorzitster van Lokomotiv, die verrassend genoeg interesse toonde. "De voorzitster gaf aan dat mijn vertrek eigenlijk goed uitkwam vanwege de Financial Fair Play-regels. Met mijn transfer en salaris zou ze aan de helft van haar verplichtingen voldoen."

Van Holsbeeck zei dat alles in orde was, behalve één ding...

Toen Anderlecht op het punt stond om de deal af te ronden, begonnen de onderhandelingen plots te verslechteren. "Anderlecht begon het spelletje. Ze wisten dat Lokomotiv me wilde laten gaan. Uiteindelijk werd er een akkoord bereikt, en ik reisde naar Brussel. Van Holsbeeck zei dat alles in orde was, maar er was één probleem: ze wilden me niet de optie geven van beide kanten. Alleen de club zou een optie hebben om mijn contract te verlengen."

Dat was voor Boussoufa onaanvaardbaar. "Op de laatste dag dat ik bij jullie ga tekenen, zeggen jullie dit? Van Holsbeeck zei dat het niet aan hem lag. Maar voor mij was het simpel: of jullie houden je woord, of het gaat niet door. Jullie gaan me niet in de hoek zetten. Dat gaan jullie me niet aandoen."

Het resultaat was dat de transfer afketste. "Ik ben weggelopen en heb toen de vlucht terug naar Moskou genomen," besluit Boussoufa. "Toen ik daar aankwam had Anderlecht een persconferentie gegeven en de schuld van het afketsen bij mij gelegd. De voorzitster heeft me meteen zes maanden naar de B-kern gestuurd. Maar ik heb het Anderlecht nooit kwalijk genomen. Ik weet hoe het spelletje in elkaar zit."