Zeno Debast praat over verloren titel met Anderlecht: "En toch ben ik door de grote poort vertrokken"

Zeno Debast verruilde in het tussenseizoen RSC Anderlecht voor Sporting Clube de Portugal. Het jeugdproduct van paars-wit greep in zijn laatste matchen naast een eerste prijs. "Ik denk er nog steeds niet graag aan terug."

Zeno Debast heeft RSC Anderlecht verlaten zonder een prijs te pakken. "Het scheelde maar negentig minuten. Ik denk er nog steeds niet graag aan terug. Plots verdween er iets waarvoor ikzelf en Anderlecht een jaar lang gewerkt had."

"Ik heb me nachtenlang afgevraagd wat er is fout gelopen", gaat Debast verder in Het Laatste Nieuws. "Ik wist ook meteen dat ik die prijs met Anderlecht niet meer zou pakken. Een jaar eerder was het al duidelijk dat ik deze zomer zou vertrekken."

© photonews

"Al vind ik wel dat ik door de grote poort ben vertrokken", verrast Debast. "Het was helaas niet met een titel, maar de laatste wedstrijden droeg ik de aanvoerdersband. Het was tijd om de stap te zetten."

De Rode Duivel is in geen uitgegroeid tot basisspeler bij het Portugese Sporting, maar volgt nog alle wedstrijden van paars-wit. "Die titel zal wel komen. Anderlecht is aan het bouwen en dat duurt langer dan één of twee seizoenen."

Wanneer pakt RSC Anderlecht opnieuw een titel?

"We hebben dat inderdaad al vaak gezegd", besluit Debast. "Maar ik kan er geen datum op zetten. Ik kan toch moeilijk zeggen dat Anderlecht in 2026 kampioen zal spelen?"