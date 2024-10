Kevin De Bruyne in het lijstje met Ronaldo en Messi: dit verdient de Rode Duivel per jaar

De top 10 best betaalde spelers ter wereld zijn onthuld. Deze ranglijst bevat natuurlijk alleen sterren, waaronder ook een zekere Kevin De Bruyne.

Ieder jaar onthult Forbes de lijst met best betaalde spelers ter wereld. Het zal niemand verbazen dat veel spelers die in Saoedi-Arabië spelen in de top 10 staan.

Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Neymar en Karim Benzema, die in de Saudische eerste klasse spelen, behoren tot de top 10. In de lijst vinden we ook Lionel Messi terug, die op de tweede plaats staat achter de Portugese ster. De Argentijn verdient 125 miljoen euro door in de Verenigde Staten te spelen, minder dan de helft van Ronaldo.

Europese clubs ook vertegenwoordigd

Twee spelers van Real Madrid, Kylian Mbappé en Vinicius, staan in de top 10. Er zijn ook drie Premier League-spelers met Mohamed Salah, Erling Haaland en Kevin De Bruyne.

Met die laatstgenoemde prijkt er dus ook een Belg in het lijstje. De Rode Duivel verdient 36 miljoen euro per jaar.

De volledige lijst:

1. Cristiano Ronaldo (Al Nassr) - 263 miljoen

2. Lionel Messi (Inter Miami) - 125 miljoen

3. Neymar (Al-Hilal) - 102 miljoen

4. Karim Benzema (Al-Ittihad) - 96 miljoen

5. Kylian Mbappé (Real Madrid) - 83 miljoen

6. Erling Haaland (Manchester City) - 55 miljoen

7. Vinicius Jr. (Real Madrid) - 51 miljoen

8. Mohamed Salah (Liverpool) - 49 miljoen

9. Sadio Mané (Al-Nassr) - 48 miljoen

10. Kevin De Bruyne (Manchester City) - 36 miljoen