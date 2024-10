Zorgen voor Nicky Hayen: aantal sterkhouders bij Club Brugge onzeker voor belangrijke wedstrijd tegen KVC Westerlo

Club Brugge speelt twee belangrijke wedstrijden op een paar dagen tijd. Eerst Westerlo en dan AC Milan. Nicky Hayen moet mogelijk wel enkele spelers missen.

Club Brugge pakte 15 op 30 in de eerste tien wedstrijden van het seizoen. Te weinig voor de kampioen, en dus wordt er een resultaat verwacht tegen KVC Westerlo.

"Ik zal niet liegen. Dit wordt belangrijk. We moeten zorgen dat we er klaar voor zijn. We willen de kentering inzetten. Er is geen tijd meer - we kunnen ons geen fouten meer veroorloven", begon coach Nicky Hayen volgens Het Laatste Nieuws.

Maar hij zal mogelijk wel enkele belangrijke pionnen moeten missen. Zo is Gustaf Nilsson hoogst onzeker. "Hij heeft meegetraind, maar is een vraagteken. De kans dat hij zal spelen, is klein. Straks is er nog een medische check-up."

"Andreas Skov Olsen is met pijn in de kuit teruggekeerd", deelde hij nog mee. "Ordonez? Die is donderdag pas geland en kampt met vermoeidheid na die vlucht. We zullen keuzes moeten maken, ook in functie van de volgende matchen."

Raphael Onyedika reisde met de nationale ploeg van Nigeria mee naar Libië, waar hij schrik opliep. "Wat ik zie, is positief. Zijn mindset is goed. We hebben hem een warm gevoel gegeven. Dat hij hier terechtkomt in een familie", besluit Hayen.