Club Brugge neemt drastische beslissing en zet punt achter samenwerking na teleurstellende start

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Jan-Pieter Martens is na enkele maanden ontslagen als hoofd scouting van Club Brugge. De Limburger was pas begin juli aan de slag bij blauw-zwart.

Martens had een lange carrière als scout. Hij was vooral actief bij Schalke 04 waar hij eerst als teammanager en later als scout werkte. Na zijn vertrek deze zomer begon hij zijn functie bij Club Brugge.

Wat de reden van zijn ontslag is is nog niet bekend. Naar alle waarschijnlijkheid voldeed hij niet aan de verwachtingen van de landskampioen.

Profvoetballer

Voordat Martens als scout aan de slag ging, had hij zelf ook een loopbaan als professioneel voetballer. Hij brak door bij KV Mechelen, waar hij zijn eerste stappen in het professionele voetbal zette.

Bij Malinwa speelde de aanvallende middenvelder 47 wedstrijden en wist daarin zeven keer te scoren. Na een periode bij het Nederlandse Roda JC zette hij zijn carrière verder bij Sturm Graz.

In zijn tijd bij Sturm Graz won Martens de titel en maakte hij indruk op het Europese toneel. In 2012 en 2013 was Martens ook actief als technisch directeur bij STVV.