Wie wint de Limburgse derby? Johan Boskamp is zeer duidelijk

Op zondag staat de Limburgse derby weer op het programma. Johan Boskamp voorspelde al even de winnaar.

Op zondag zullen KRC Genk en STVV het tegen elkaar opnemen. Beide ploegen willen de partij koste wat het kost winnen voor de supporters.

Aangezien Genk leider is, is het ook de favoriet. Aan de andere kant mag STVV zeker niet onderschat worden. De club is al zeven wedstrijden ongeslagen.

"Genk wint", is Johan Boskamp duidelijk met zijn voorspelling bij Het Belang van Limburg. "Het is de enige manier om die afgang in Kortrijk door te spoelen. Dat moet nog altijd pikken. Als ze daar drie punten hadden meegepakt, stonden ze nu stijf bovenaan."

STVV verloor geen enkele wedstrijd meer sinds speeldag 3. Ook een indrukwekkende statistiek. "Een mooie reeks, al hadden er wat meer overwinningen tussen mogen zitten. Mazzu heeft de boel daar snel naar zijn hand gezet."

"Die verwacht ik ook zondag te zien. Een goede organisatie en prikken vanuit de omschakeling. Tegen het hogeschoolvoetbal van Fink kan dat vuurwerk opleveren. Ik verwacht een lekker potje", besluit Boskamp.