📷 Voormalige speler van Union Victor Boniface komt met de schrik vrij na verkeersongeval

Voormalig speler van Union Saint-Gilloise, Victor Boniface was betrokken bij een verkeersongeval. De Nigeriaanse aanvaller kwam er bijna zonder kleerscheuren vanaf.

De aanvaller van Bayer Leverkusen, Victor Boniface, was betrokken bij een licht auto-ongeluk. De voormalige Union-speler deelde foto's van zijn beschadigde auto zondag op zijn Instagram-account, voordat hij ze verwijderde.

In zijn bericht uitte Boniface zijn dankbaarheid door te verklaren "God is de grootste" en "God heeft besloten dat mijn tijd nog niet gekomen is". Boniface komt met de schrik vrij.

De foto's en video's toonden de omvang van de schade aan zijn auto, vooral de zwaar beschadigde rechtervoorkant en ingedeukte dak, evenals beelden van het proces-verbaal opgesteld door de hulpdiensten.

Een video toonde ook de bloederige linkerhand van de speler. Zoals zijn verklaringen suggereren, ontsnapte hij aan een ernstiger lot. Het ongeval vond plaats nadat Boniface het winnende doelpunt voor Leverkusen had gescoord tegen Eintracht Frankfurt (2-1) zaterdagmiddag in de Bundesliga.

Dit doelpunt stelde zijn team in staat om op drie punten afstand te blijven van de koplopers in de Bundesliga, Bayern München en RB Leipzig. Deze woensdag speelt Bayer tegen Brest in de Champions League.