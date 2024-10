Imke Courtois mengt zich in de debatten over uitspraken Romelu Lukaku: "Daar hou ik wel van"

Deze week was er opnieuw veel te doen over de uitspraken van Romelu Lukaku. Ook Imke Courtois heeft zich in de debatten gemengd.

Romelu Lukaku had onder meer de pers zwaar aangepakt als het gaat over de zaak Thibaut Courtois. Daarop kwam dan weer de nodige kritiek vanuit de journalistiek zelf.

Uitgesproken meningen

Imke Courtois heeft zich nu in De Zondag ook uitgelaten over de zaak. "Ik heb mij niet gestoord aan de uitspraken van Romelu Lukaku", is ze zeer duidelijk.

"Ik hou wel van mensen met uitgesproken meningen. Wij analisten hebben ook niet dé waarheid, we zeggen gewoon hoe we het zien door onze voetbalogen. Ik vind ons zelfs nog vrij braaf."

Mening over Domenico Tedesco?

Ondertussen wil een meerderheid van de fans wel af van bondscoach Domenico Tedesco. "Als iedereen een goede dag heeft, dan kunnen de Rode Duivels veel moois op de mat brengen."

"We moeten nu wel na de match tegen Frankrijk niet helemaal van idee gaan veranderen over Tedesco. Het is goed, maar er is nog steeds bevestiging nodig. De bondscoach voelt zelf ook wel een en ander aan door te beloven dat ze er in maart zullen staan."