Dit seizoen is het aantal buitenlandse spelers in de Jupiler Pro League opvallend gedaald, zonder enige politieke inmenging. Van 389 buitenlandse voetballers in het seizoen 2020-2021 is het aantal deze zomer teruggevallen naar 248.

De daling wordt toegeschreven aan financiële voorzichtigheid bij Belgische topclubs en de onzekerheid over het arrest-Diarra, dat vragen oproept over de juridische gevolgen voor het transfermodel, schrijft De Standaard. Clubs zoals Anderlecht en Racing Genk zijn terughoudend in het aantrekken van buitenlandse spelers, omdat ze niet zeker weten of ze die later met winst kunnen verkopen.

Belgische clubs leggen nu meer nadruk op talentontwikkeling, een gebied waarop ze eerder achterbleven vergeleken met andere landen. Jonge Belgische spelers krijgen steeds meer kansen in de Jupiler Pro League.

Zo maakte de 16-jarige Semm Renders onlangs zijn debuut bij Antwerp, waar hij de voorkeur kreeg boven de meer ervaren Jelle Bataille. Trainer Jonas De Roeck benadrukte zijn vertrouwen in het talent van deze jonge spelers, wat aangeeft dat er meer aandacht is voor eigen jeugd in plaats van buitenlandse aankopen.

Ook bij Club Brugge is er een verschuiving merkbaar, ondanks hun financiële mogelijkheden om dure buitenlandse spelers aan te trekken. Zaterdag werd de verdediging volledig bezet door jonge Belgische spelers als Seys, Spileers, Mechele en De Cuyper. Voorin kregen jonge talenten als Vermant en Talbi de voorkeur boven duurdere buitenlandse spelers zoals Jutgla en Skoras. Dit laat zien dat ook de grote clubs inzetten op de doorstroom van eigen jeugd.

Racing Genk, met een van de jongste teams in de competitie, voert de ranglijst aan en heeft net als Anderlecht veel vertrouwen in jonge Belgische spelers. Het symbool van dit beleid is de 20-jarige Matte Smets, die onlangs Rode Duivel werd. Afgelopen zondag leidde de 22-jarige Jarne Steuckers Genk naar de overwinning tegen zijn voormalige club Sint-Truiden, wat illustreert hoe Belgische clubs steeds meer kiezen voor jong lokaal talent.