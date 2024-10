Patrick Goots tempert de vreugde bij Beerschot na zege tegen Anderlecht

Beerschot opende de elfde speeldag in de Jupiler Pro League met een zege tegen Anderlecht. Het was de eerste overwinning van het seizoen voor de promovendus.

Beerschot heeft twee goede speeldagen achter de rug. Na de 1 op 27 pakte de ploeg van trainer Dirk Kuyt zowaar uit met een gelijkspel en een overwinning in de laatste twee matchen.

Had Patrick Goots dat verwacht? “Ik niet, eerlijk gezegd, maar zoals ik enkele weken geleden zei: Beerschot moet een manier vinden om het geloof in de redding te behouden”, vertelt hij aan Gazet van Antwerpen.

Dat is nu gelukt via Al-Sahafi, al speelde er nog wat anders. “De wankele defensie van Anderlecht. Na Verlinden heeft Beerschot er een extra pion met snelheid én doelgerichtheid bij. Na alle miserie van de voorbije maanden, met de verloren derby en alles errond als dieptepunt, wordt het een heel plezante week op training.”

Al komt nu wel meteen mogelijk ook de ontnuchtering. “Ik heb er in mijn notities twee uitroeptekens bijgezet: Beerschot moet die 4 op 6 doortrekken en een reeksje neerzetten.”

Als het komend weekend misgaat, dan is alles voor niks geweest. “Nu verliezen in Kortrijk – in mijn opzicht een degradatieconcurrent – is uit den boze. Een nederlaag in de zespuntenmatch van komende vrijdag zou voor een nieuw knakje zorgen.”