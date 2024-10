Keuze van David Hubert veroorzaakt opschudding: "Waarom laat je hem niet spelen?"

Paars-wit verloot verrassend van Beerschot, dat tot dan toe nog geen enkele wedstrijd dit seizoen had gewonnen. Kevin Mirallas gaf zijn analyse van deze teleurstellende prestatie tijdens RTL Sports. Hij merkte op dat de spelers waarschijnlijk al met hun gedachten bij het duel van donderdag tegen Ludogorets waren.

Mirallas stelde dat het team op halve kracht speelde en daardoor tegen een hongerig Beerschot botste, dat wanhopig punten nodig had. "Ze konden de uitdaging niet aan en bijten zich stuk op hun tegenstander", aldus Mirallas.

Bovendien vond hij dat sommige spelers ondermaats presteerden. Hij noemde Dendoncker, die in het centrum van de verdediging speelde, en vond hem niet agressief genoeg bij beide doelpunten. Mirallas uitte ook zijn verbazing over Degreef, die zelfs niet mocht invallen.

Met deze kritische noten wijst Mirallas op de uitdagingen waarmee RSC Anderlecht momenteel te maken heeft.

Anderlecht trekt zondag naar Club Brugge. Met 17 op 33 staan de Brusselaars op een zesde plaats in de Jupiler Pro League.

