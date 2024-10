Mark van Bommel onthult reden waarom hij nog geen nieuwe ploeg heeft

Mark van Bommel zit nog steeds zonder werk als trainer. Maar blijkbaar maalt de Nederlander daar helemaal niet om.

Ondanks het feit dat hij nog een contract had voor dit seizoen bij Royal Antwerp FC besloot Mark van Bommel toch te vertrekken op de Bosuil. Tot op heden vond hij echter nog geen nieuwe job.

Nochtans waren er al de nodige aanbiedingen en werd hij al in verband gebracht met RSC Anderlecht en de Portugese topclub Benfica. Maar aan beide jobs zei Van Bommel heel erg duidelijk neen.

“Het is zo concreet geworden dat ik besloten heb om het niet te doen. Het moment is niet goed voor mij”, vertelde de Nederlander aan Tafel Voetbal. “Ik ben een trainer die graag zijn ideeën overbrengt. Als het écht een grote club is moet je eigenlijk gaan, maar bij een beetje twijfel moet je het niet doen.”

De wil om snel een nieuwe club te hebben is er duidelijk niet bij Van Bommel. “De handen jeuken totaal niet. Ik heb wel momenten dat ik wedstrijden zit te kijken en dingen zie, maar het is niet zo dat ik zo snel mogelijk op het veld wil staan.”

Het kan dus best nog eventjes duren vooraleer we Van Bommel weer in actie zien. En misschien komt hij wel liever voor de sfeer zorgen op de Bosuil, zoals in de derby tegen Beerschot.