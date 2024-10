Mehdi Bayat krijgt gruwelijk nieuws te verwerken: er is sprake van een persoonlijke aanval

Mehdi Bayat is dinsdagmiddag slachtoffer geworden van een gewelddadige aanval op de parking van het Van Der Valk-hotel in Gosselies. Het voorval speelde zich af rond 15.30 uur.

De aanval op Bayat komt op een ongelukkig moment voor de club, die net een teleurstellende nederlaag van 1-2 heeft geleden in de Waalse derby tegen Standard. Charleroi verkeert momenteel in een moeilijke periode en de media-aandacht is dan ook bijzonder scherp.

Volgens getuigen zou een man geprobeerd hebben om het luxe horloge van Bayat te stelen. De zakenman werd na de aanval aangetroffen met verwondingen, en meerdere omstanders schoten hem te hulp. De aard van zijn verwondingen is nog niet volledig bekend.

De dader is erin geslaagd niet alleen het horloge van Bayat te stelen, maar ook zijn mobiele telefoon. Volgens Het Laatste Nieuws zou de aanvaller de GSM agressief tegen de grond hebben gegooid. Het is onduidelijk of de dader specifiek op Bayat uit was of dat het een willekeurige aanval was.

In de tussentijd heeft Charleroi laten weten dat het, gezien de omstandigheden, goed gaat met Mehdi Bayat. De club staat achter hem en is bezig met het ondersteunen van hun directeur in deze moeilijke tijd.

De autoriteiten zijn bezig met het onderzoek en proberen de identiteit van de dader te achterhalen. In de komende dagen zal de club ongetwijfeld meer updates geven.