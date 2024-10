Reden is duidelijk: 'Daarom vangt Club nog altijd minder voor jeugdspelers dan Anderlecht'

Club Brugge heeft de voorbije jaren een forse inhaalbeweging gemaakt op het vlak van de jeugd. Toch verkoopt Anderlecht zijn jeugdspelers nog altijd duurder aan buitenlandse club.

Als je de rangschikking van de Challenger Pro League bekijkt, dan doet Club NXT het een pak beter dan RSCA Futures. Toch vangt het daarom niet meer bij de verkoop van jeugdspelers.

“Toch zal Anderlecht gemiddeld nog altijd meer geld kunnen vragen voor de jeugdspelers die het in het buitenland verkoopt”, laat een anonieme kenner van het jeugdvoetbal weten in Het Nieuwsblad.

En daar is een heel goede reden voor, waarbij het verleden heel erg belangrijk is. “Anderlecht verkocht in het verleden mannen als Lukaku, Tielemans en Doku, bij Club Brugge heb je nu natuurlijk De Ketelaere, maar zijn de voorbeelden wel beperkter.”

De status die Anderlecht heeft in het buitenland is veel groter. Je kan het een beetje vergelijken met de positie van Ajax in Nederland en ver daarbuiten.

Al is er verandering op komst. “Het grote voordeel dat Club Brugge dan weer heeft, is dat het al jaren na elkaar actief is in de Champions League, wat de waarde van een jeugdspeler altijd zal opdrijven.”

Daarom heeft RSC Anderlecht dringend een landstitel en een campagne in de Champions League nodig. Voor de directe input op de bankrekening, maar ook om de marktwaarde van jonge spelers de hoogte te doen inschieten.