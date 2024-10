Ivan Leko keert terug naar de Bosuil en denkt vooral terug aan de match tegen Anderlecht: "Die eerste helft wil ik opnieuw spelen"

Ivan Leko zal creatief moeten zijn om een stevige verdediging op te stellen voor de wedstrijd op de Bosuil. Een week na hun overwinning in de Waalse derby staat Standard voor een nieuwe uitdaging.

Antwerp wordt momenteel gezien als de ploeg in vorm in de Belgische competitie, met vier overwinningen en één gelijkspel in de laatste vijf wedstrijden. Bovendien heeft Antwerp sinds 24 augustus, tijdens de wedstrijd tegen KV Mechelen, geen enkel doelpunt meer tegen gekregen in eigen huis.

Met eerste helft tegen Anderlecht als voorbeeld

Standard Luik mist Nathan Ngoy en mogelijk ook David Bates, wat de taak voor Leko's team er niet makkelijker op maakt. "Dit wordt een goede uitdaging voor mijn team, net zoals ons laatste uitduel (tegen Anderlecht) dat was", legde Leko uit.

"We hebben goed gespeeld in het Astridpark, ook al is dat moeilijk te zeggen na een 3-0 nederlaag. Ik hoop dat de spelers lessen hebben getrokken uit die wedstrijd. Ik weet dat het moeilijk wordt, maar we moeten er alles aan doen om een resultaat te halen. We moeten met karakter en persoonlijkheid spelen."

Leko zou tevreden zijn als Standard de prestatie tegen Anderlecht kan herhalen. "Ik zou willen dat we onze eerste helft tegen Anderlecht opnieuw kunnen spelen. Als we zulke prestaties kunnen herhalen, gaan we nog veel wedstrijden winnen", aldus de Kroatische coach.

Experimentele verdediging

De wedstrijd tegen Antwerp is bijzonder voor Leko. Hij bracht zeven intense en succesvolle maanden door bij de club en won de Beker van België tegen Club Brugge. "Natuurlijk wordt het een speciale wedstrijd. Ik heb daar zeven geweldige maanden gehad, vol intensiteit en successen. Ik woon nog steeds daar en al mijn vrienden zijn Antwerp-supporters. Ze zullen zondag in het stadion zitten. Ik heb nog steeds goede relaties met veel mensen daar", vertelde Leko.

Leko wil ongetwijfeld winnen om zich opnieuw in de kijker te spelen bij zijn oude club. Maar dat zal hij moeten doen met een experimentele verdediging. Nathan Ngoy is geblesseerd en er is nog geen beslissing genomen over David Bates, die deze week alleen individueel heeft getraind. Ook Souleyman Doumbia is nog niet klaar om te starten. Dit zou de kans kunnen zijn voor spelers als Calut of Lawrence om zich te bewijzen.