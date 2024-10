Lommel SK wint met ruime cijfers van Jong Genk maar niet alles verliep zoals gehoopt: "Hij is naar het ziekenhuis nu, het ziet er niet zo goed uit"

Lommel SK heeft vrijdagavond met 0-4 uitgepakt tegen Jong Genk. De Limburgse derby werd zonder veel moeite gewonnen, maar niet alles verliep volgens plan...

Lommel SK kon de eerste Limburgse derby van het seizoen winnen in de Challenger Pro League. Het werd maar liefst 0-4, na doelpunten van Jason van Duiven (2x), Sam De Grand en Diego Rosa.

"Ik ben heel tevreden", sprak Lommel-coach Steve Bould na afloop. "Het was niet onze beste prestatie, zij speelden heel goed. Matthias (Pieklak n.v.d.r.) heeft enkele geweldige reddingen moeten doen."

Jong Genk kreeg wel heel wat kansen, zeker op het einde van de wedstrijd. "Het was misschien al 0-4, maar we willen geen goals weggeven", gaat hij verder.

Hij zag enkele minpuntjes, maar daar hoeft Bould nu niet te veel aan te denken. "De kansen we ze zomaar geven, ik denk dat we ook wat minder balbezit hadden dan anders. Maar ik ben aan het muggenziften nu want we zijn wel gewoon heel blij."

Maar niet alles ging zoals gehoopt. De net ingevallen Yvann Titi werd onderuit gehaald in het strafschopgebied van Genk. De scheidsrechter floot meteen strafschop in het voordeel van Lommel. Met Titi ging het heel wat minder goed.

Met de flankverdediger ging het heel wat minder goed. Hij was op zijn schouder gevallen en moest meteen weer van het veld gehaald worden. "Hij is naar het ziekenhuis nu. We weten nog niet precies wat er aan de hand is, maar het ziet er niet echt goed uit", besluit Bould.