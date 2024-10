De valkuil die Croky Cup heet: Hasi weet heel goed wat er een jaar geleden gebeurde bij KV Mechelen

KV Mechelen staat woensdag in de zestiende finales van de Croky Cup. Tegenstander is co-leider La Louvière uit de Challenger Pro League.

La Louvière moet voor Besnik Hasi een leuk weerzien zijn met sportief directeur Nicolas Frutos en keeperstrainer Silvio Proto. “Ik hoop dat ik hen ga zien”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

“Met Silvio heb ik heel veel gemaakt. Hij is een fantastische persoon en een heel goede keeper. Ik heb hem niet voor niets meegenomen naar Olympiakos indertijd”, geeft Hasi nog mee.

Maar de trainer van Malinwa weet als geen ander hoe gevaarlijk zo’n bekerwedstrijd ook is. “La Louvière is heel goed bezig, ze hebben ons respect. Het lijkt een moeilijk te bespelen ploeg. Ze spelen een beetje hetzelfde systeem als Dender.”

De laatste resultaten van de Waalse ploeg spreken voor zich. Maar ook KV Mechelen is goed bezig. “Positief is dat wij ook in een goede flow zitten en in eigen huis spelen. Wij zijn favoriet, geen discussie mogelijk.”

Nochtans is het voor KV Mechelen altijd opletten met tweedeklassers. Dit seizoen verloren ze een oefenpot van Lokeren-Temse, maar Hasi weet ook heel goed wat er vorig jaar gebeurde.

“Onderschatting is uit den boze, we nemen dit heel serieus. Vorig jaar is KV Mechelen heel vroeg uitgeschakeld. Dat was een serieuze schok. Dat leidde tot het ontslag van de trainer (Steven Defour, red.) en de spelers beseffen dat dat hun verantwoordelijkheid was.”