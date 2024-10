Na 130 dagen blessureleed vorig seizoen: Thorsten Fink heeft desastreus nieuws over Yira Sor

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Yira Sor mocht vorig weekend invallen tegen KAA Gent. Na 10 minuten moest hij de strijd echter al staken.

Amper 10 minuten stond invaller Yira Sor tegen KAA Gent op het veld toen hij geblesseerd moest afhaken. Hij liep een nieuwe blessure op aan het schaambeen.

Bij een schot voelde de Nigeriaan een pijnscheut. “Yira is zwaar aangeslagen”, zuchtte coach Thorsten Fink na de wedstrijd.

“Het is nog wachten op een definitieve diagnose maar hij ondervond eerder ook al hinder aan de adductoren. Omdat hij weer voluit kon gaan op training, voelde hij zich klaar voor een invalbeurt. Hopelijk valt de schade mee, het is een speler met een enorme toekomst, wanneer hij weer topfit is.”

Vandaag kwam de trainer van de Limburgers met een eerste update over de blessure van Sor. “Hij ondergaat dinsdagavond een MRI. Het is nog afwachten maar ik ga ervan uit dat we hem voor langer dan één match kwijt zijn.”

Sor zat vorig seizoen al 130 dagen geblesseerd aan de kant. Hij miste toen maar liefst 16 wedstrijden van zijn ploeg, door een lies- en een spierblessure.