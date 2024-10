Nicky Hayen komt met verbazingwekkende selectie voor bekermatch: langverwachte comeback lijkt op komst

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge neemt het woensdagavond in de Beker van België op tegen Belisia Bilzen. Daarvoor zullen heel wat sterkhouders rust krijgen van coach Nicky Hayen. En dus zitten er een aantal leuke verrassingen in de selectie.

De Nederlandse verdediger Bjorn Meijer, die maandenlang out was na een knieoperatie, had twee weken geleden opnieuw de groepstrainingen hervat. Meijer liep de blessure op tijdens de play-offs van vorig seizoen en miste sindsdien alle wedstrijden.

Hoewel Meijer opnieuw meetrainde, zou het nog enkele weken duren voordat hij volledig inzetbaar is. De linksachter werkt hard aan zijn comeback en nu lijkt die dichterbij dan ooit.

Bjorn is back. 🥰



Ontdek alle namen voor ons eerste bekerduel van het seizoen! 🏆 #CLUBEL — Club Brugge KV (@ClubBrugge) October 29, 2024

Nicky Hayen heeft hem namelijk opgenomen in zijn selectie voor het duel tegen Belisia Bilzen. Bovendien zijn Maxim De Cuyper en Joaquin Seys er beiden niet bij in de selectie.

Veel mensen krijgen rust

Er mag dan ook verwacht worden dat Meijer speelkansen zal krijgen. Ook diverse andere spelers, zoals doelman Nordin Jackers, mogen dromen van speelminuten.

Simon Mignolet is er namelijk ook niet bij en dat kan ook gezegd worden van onder meer Joel Ordonez, Hugo Vetlesen en Christos Tzolis. Een opvallende selectie dus van Nicky Hayen voor de match op Jan Breydel.