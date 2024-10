Spits uit de JPL krijgt heel veel kritiek over zich heen: "En dat voor iemand van 25 miljoen"

Wat scheelt er toch allemaal met RSC Anderlecht? Ook Kasper Dolberg lijkt volgens Nordin Jbari in hetzelfde bedje als al zijn ploegmaten ziek.

Futloos, dat was hoe David Hubert zijn ploeg zag acteren op bezoek bij Club Brugge. Hein Vanhaezebrouck ging zelfs een stapje verder in zijn analyse en sprak van een mentaal probleem.

Ook Nordin Jbari haalt die woorden boven, als hij kijkt hoe Kasper Dolberg er op dit moment bijloopt bij RSC Anderlecht. “Het probleem van Dolberg is zijn mentale instelling”, zegt de voormalig middenvelder van Anderlecht aan La Dernière Heure

Dolberg toont volgens hem te weinig energie en agressiviteit. “Het valt me altijd op dat hij niet reageert als tegenstanders een overtreding op hem maken. Hij durft ook niet om de bal te vragen. Soms raakt hij de bal vijf of zes minuten niet aan en je krijgt de indruk dat hij het geen probleem vindt.”

Jbari maakt al snel de vergelijking met Romelu Lukaku, die zijn hele leven om de bal schreeuwt. Dat moet Dolberg ook doen, maar volgens de analist is hij gewoonweg te aardig. Dat ook hij geen leider is bij paarswit is duidelijk, terwijl de ploeg dat precies hard nodig heeft.

Het grote probleem is volgens Jbari dat Dolberg niet goed genoeg is voor doel. “Anderlecht speelt geen dominant voetbal en ze hebben een speler nodig die de bal kan vasthouden. Als je op een bepaald moment in je carrière 25 miljoen hebt gekost, moet je de bal kunnen bijhouden”, spaart Jbari zijn kritiek niet.