Turbulent leven naast het veld? Ondrejka zegt hoe hij en zijn vriendin hun vrije tijd doorbrengen

Jacob Ondrejka is geen man van veel woorden. Hij toont zich liever op het voetbalveld, dan in een uitgebreid interview.

Het Laatste Nieuws had een uitgebreide shoot en interview met Jacob Ondrejka, al is de Zweed daar eigenlijk geen grote liefhebber van. Want het leven van een voetballer, dat is niet hele dagen glimmer en glitter.

“Mensen denken dat voetballen 'the funniest job' is. Maar het is op mentaal vlak zwaarder dan iedereen denkt”, vertrouwt hij de krant toe. “Ik voel me hier goed. De club, de fans... Ze moeten niet elke minuut van de dag met mij praten, hé. Als ik het voel, is het voldoende.”

In zijn vrije tijd zit hij vaak op de PlayStation te spelen. FIFA, maar ook Call of Duty. Het is niet omdat hij voetballer is dat hij naast het veld allerlei gekke dingen moet doen.

“Soms ga ik naar het centrum van Antwerpen met mijn vriendin. Niet zo vaak, hoor”, zet hij zijn verhaal verder. Een leventje zoals vele andere mensen.

“Wij doen niets speciaals. We hebben een normaal leven, zoals de meeste mensen”, moet hij er wel om lachen. “Ook al ben ik een profvoetballer.”