Ze gaan ze wel erg ver zoeken: 'Standard laat oog vallen op twee spelers van dezelfde club'

Standard staat momenteel op de 9e plaats in de Jupiler Pro League, maar zou graag wat hoger mikken. Er zijn duidelijke werkpunten bij de Rouches, en dus zal de club in januari maar al te graag spelers aantrekken op de transfermarkt.

Standard gaat steeds op zoek naar buitenkansjes op de transfermarkt. In januari zullen ze ongetwijfeld hetzelfde proberen om de kern nog wat meer op orde te krijgen.

Volgens Soccer Laduma zijn de Rouches in ieder geval al aan het rondkijken in Zuid-Afrika. De club zou zijn oog hebben laten vallen op twee spelers.

Standard zou geïnteresseerd zijn in Mohau Nkota. De club volgde het 19-jarige talent al eerder, maar de interesse is er duidelijk nog steeds. Nkota speelt als rechtsvoor bij Orlando Pirates in Zuid-Afrika.

Maar de club uit Luik heeft ook interesse in zijn ploeggenoot, Monnapule Saleng. Hij speelt het liefst als linksvoor. Zijn marktwaarde wordt op 1,2 miljoen euro geschat volgens Transfermarkt.

Het blijft nu wel nog maar de vraag of Standard deze winter financiële inspanningen kan leveren. De club kampt al langere tijd met problemen, die niet zomaar opgelost worden.