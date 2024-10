Is KRC Genk de verrassende titelfavoriet van dit seizoen? Thorsten Fink spreekt over dé doelstelling van de komende maanden

Het seizoen gaat tot dusver als een tierelier voor KRC Genk onder de nieuwe coach Thorsten Fink. Hij zet een prima reeks neer met de Limburgers en zijn team staat zo vijf punten los in de competitie.

Er zijn al analisten die duidelijk maken dat KRC Genk misschien wel dé titelfavoriet is dit seizoen. Niet enkel omdat ze momenteel op kop staan, maar ook omdat grote concurrenten als Club Brugge, Anderlecht en Gent ook nog Europees te spelen hebben.

Niet te hard van stapel lopen?

Thorsten Fink zelf was zelfs niet te beroerd om toe te geven dat het wel degelijk kan helpen om af en toe meer voorbereidingstijd te hebben tussen wedstrijden door. Op die manier kan het een voordeel zijn dat er dit seizoen geen Europees is voor Genk.

Toch willen ze bij Genk bij monde van de Duitse oefenmeester nog niet te hard van stapel lopen. "We hadden de match tegen Gent onder controle en speelden een van onze beste matchen van het seizoen tot nu toe."

Doorgaan op het elan

"We willen op dat elan doorgaan en verder gaan met wat we begonnen zijn. Ons doel is zoveel mogelijk punten pakken voor de winterstop."

"Dat is alles, we willen het graag doen met goed voetbal en de fans gelukkig maken. Soms zullen we nog wel eens verliezen", aldus de coach van Genk. Woensdagavond staat er al een bekermatch tegen Beveren op het programma.