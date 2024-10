"Onaanvaardbaar" en "Sloeg nergens op": coach begrijpt woede van supporters na bekeruitschakeling, maar wijst ze ook ferm terecht

Patro Eisden Maasmechelen zorgde tot dusver voor dé stunt van de zestiende finales in de Beker van België door Sporting Charleroi helemaal tureluurs te tikken. Het werd liefst 4-1 voor de Limburgers. De bezoekende fans reageerden als door een wesp gestoken met vuurpijlen - nooit een oplossing.

Charleroi stond met 4-1 in het krijt in het slot van de wedstrijd toen een aantal bezoekende supporters met vuurpijlen een vroegtijdig einde aan de match maakten. Een extra pigment aan een al vernederende avond voor de Carolo's.

Coach Rik De Mil was dan ook niet tevreden. Niet van zijn eigen ploeg én ook niet van de supporters. Na een 2 op 15 in de competitie is het sowieso een nieuwe dreun voor de Zebra's.

Eerste keer een onherkenbaar Charleroi

"Het is de eerste keer in zes maanden dat ik hier ben dat ik mijn team niet herken", aldus De Mil tegen Sporza. "Ik had het gevoel dat de tegenstander het meer wilde en dat is onaanvaardbaar. Er was geen drive en ik zag dat totaal niet aankomen."

"De voorbereiding op deze match was goed en er waren geen tekenen dat het op deze manier zou gaan lopen. Dit komt hard aan en hier moeten we lessen uit trekken. Er zal een reactie moeten komen, want als dit zou verder zetten hebben we een probleem."

Fans moeten respect hebben

"Dit is een tik en nu gaat het erover hoe we daarmee om zullen gaan. Dit moet een uitzondering zijn in de reeks, want dit sloeg nergens op."

"Dat de supporters ontevreden zijn? Dat vind ik normaal. Dat ze heel kwaad zijn, is logisch. Achter vuurpijlen en zo verder zal ik nooit staan, dat past niet. Je moet naar het Belgisch voetbal en de tegenstander respect tonen. Patro Eisden heeft verdiend gewonnen. Dat is het enige dat voor mij niet hoort in hun gedrag.