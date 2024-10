Sensatie op Sclessin tijdens de verlengingen, ook KV Mechelen haalt pas opgelucht adem na 120 minuten

KV Mechelen en Standard hebben er een moeilijke avond opzitten. Beide clubs mogen verder bekeren, maar moesten eerst verlengingen spelen. STVV won met het kleinste verschil van Lierse.

KV Mechelen had het niet gemakkelijk tegen RAAL La Louvière. Malinwa kon op voorsprong komen kort voor het uur na een doelpunt van Bafdili. De Kakkers gingen op zoek naar een tweede, maar uiteindelijk waren het de bezoekers die in de 90e minuut gelijk konden maken door Belkheir.

Benito Raman werd later nog de held van de avond. Hij kon in de verlengingen twee keer scoren waardoor KV Mechelen mag verder bekeren.

Ook Standard moest bibberen tegen amateurclub Lyra-Lierse. Kuavita scoorde na een kwartier het openingsdoelpunt. Kil maakte niet veel later gelijk en Peffer scoorde kort na het halfuur zelfs de 1-2. Door een doelpunt van Ayensa gingen beide ploegen met een 2-2 tussenstand rusten.

Ook in de tweede helft konden de Rouches het verschil niet maken. Pas in minuut 100 van de verlengingen was het O'Neill die het winnende doelpunt scoorde. In minuut 109 kreeg Lyra-Lierse nog een strafschop. Epolo werd meteen de matchwinnaar door de penalty te redden.

STVV speelde op het veld van Lierse. Een doelpunt van Ferrari kort voor rust was voldoende om door te stoten naar de achtste finale.