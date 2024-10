Vincent Kompany maakt er een stoomwals van: ook zijn toptalent begint nu te renderen

FC Bayern München won gisteravond met 0-4 van Mainz. Een foutloze wedstrijd voor de troepen van Vincent Kompany.

In Duitsland was het ook een avond van de beker. Bayern München was vastbesloten om de beroemde magie van de competitie niet in stand te houden door een misstap in Mainz te vermijden, de dertiende in de Bundesliga. Zelfs als de Beierse ploeg een overwinning behaalde in Bochum, zou een struikelblok in de tweede ronde niet goed ontvangen worden na de moeilijkheden in de Champions League.

Bayern verspilt geen tijd

Vincent Kompany zette zijn beste spelers in, alleen liet hij Michael Olise rusten. De kwaliteit van de aanwezige spelers liet niet lang op zich wachten: na twee minuten opende Jamal Musiala al de score na een mooie combinatie met Harry Kane in het strafschopgebied.

Het Beierse fenomeen zou drie keer toeslaan in de eerste helft. Nadat ze het bal openden aan het begin van de eerste helft, hield Bayern zijn kruit droog voor het einde van de eerste helft, met drie doelpunten tussen de 37e minuut en de rust.

Leroy Sané zette ook zijn naam op het scorebord, waardoor de ruststand op 0-4 kwam. Het spannende was al afwezig voor de tweede helft, en de mannen van Vincent Kompany konden overschakelen naar chillmodus, waarna de score niet meer veranderde.

De defensieve kwetsbaarheid die in de Champions League werd getoond, heeft nu plaatsgemaakt voor twee opeenvolgende clean sheets. Zal Yorbe Vertessen hier een einde aan kunnen maken? Dit weekend ontvangt Bayern Union Berlin.