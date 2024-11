🎥 De Mil vertelde slecht topje van de ijsberg: De Ideale Wereld doet hele plan van Stijnen uit de doeken

Opschudding na het bekerduel tussen Patro Eisden en Charleroi. Rik De Mil liet weten dat zijn ploeg onheus behandeld werd.

Rik De Mil was na afloop van de bekermatch van Charleroi op bezoek bij Patro Eisden niet te spreken over wat hij allemaal meemaakte. Zo was de temperatuur in de kleedkamer 30 graden en konden zijn spelers bij momenten niet naar het toilet.

De intimidatie van Stijn Stijnen en Patro Eisden werkten duidelijk. Sporting Charleroi ging met 4-1 de boot in, de tweedeklasser gaat door naar de achtste finales van de Croky Cup.

De Mil kon er alvast niet mee lachen, maar enkele andere trainers vertelden in een interview met Het Nieuwsblad anoniem dat Stijnen al veel meer op zijn kerfstok heeft. Ook zij werden slachtoffer van dergelijke praktijken.

De Ideale Wereld maakte een filmpje van de voorbereidingen die Stijnen trof. Het grappige relaas kan je hieronder bekijken in de video op hun Facebookpagina.

We zijn nu al enorm benieuwd wat Stijnen in petto zal hebben voor zijn ex-ploeg Club Brugge. Zij komen in de achtste finale op bezoek bij Patro Eisden in de Croky Cup.