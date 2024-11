Gelukkig voor Anderlecht is het goed afgelopen: Vazquez komt van kale reis thuis na potje ruzie met Dreyer

Heel veel problemen had Anderlecht niet om verder te bekeren, maar een opvallend moment met Dreyer en Vazquez in de hoofdrol blijft toch bij. De violen bij paars-wit moeten nog wat gelijkgestemd worden.

In het Leburtonstadion van Tubeke-Braine bleef de brilscore ruim twintig minuten op het bord, tot een versnelling van Francis Amuzu alles en iedereen wakker schudde. Na een tussenkomst van thuisdoelman De Bolle ging de bal op de stip. Een ideale gelegenheid natuurlijk voor Anderlecht om op voorsprong te komen, maar wie zou de strafschop nemen?

Daar waren de Brusselaars het nog niet meteen over eens. Op tv-beelden van vlak voor het nemen van de strafschop was te zien hoe Anders Dreyer en Luis Vazquez aan het kibbelen waren. Dat ging uiteraard over wie de elfmeter zou trappen en zo als eerste zijn naam op het scorebord kon zetten. Aan de sfeer moet toch nog wat gewerkt worden.

Wegwerpgebaar van Vazquez

Het was Vazquez die als eerste de bal in handen nam. De jonge Argentijn zou na een discussie het leer alsnog (moeten) afgeven aan zijn Deense ploegmaat. Vazquez liet zichtbaar merken dat hij er allemaal niet mee akkoord was. Het zinde hem duidelijk niet en dat demonstreerde de aanvaller van RSCA dan ook met een wegwerpgebaar.

We zullen het op een Argentijnse manier van communiceren houden: die gebaartjes horen er dan ook bij. Het had nog erger kunnen zijn als Dreyer de strafschop gemist zou hebben, maar dat gebeurde niet. Hij leek in eerste instantie wel moeite te hebben met de stip, want hij moest de bal nog eens extra goed leggen. Dreyer stuurde de keeper vervolgens de verkeerde kant uit.

Voetnoot bij zege Anderlecht

Het is slechts een voetnoot in een voorts comfortabele overwinning (0-4), maar Dreyer en Vazquez zullen toch nog eens ernstig moeten praten.