Neemt David Hubert een risico bij Anderlecht? Hij deelt in de beker aan deze jonge speler alvast geen cadeau uit

David Hubert nam in de beker een beslissing die als verrassend beschouwd kan worden. Hij gunde Amando Lapage geen basisplaats.

Het was een kleine verrassing aan de aftrap van Tubeke-Braine - RSC Anderlecht. David Hubert koos er voor om de enige veldspeler van paars-wit die zijn debuut kon maken geen kans te geven. Met Tristan Degreef stond een andere jongere wel in de basis, maar van Amando Lapage (19) was er geen spoor. Hij moet nog wat geduld tonen.

Hubert besloot vertrouwen te houden in Zanka, die niet de beste weken achter de rug heeft. Die heeft het ook hard nodig om zijn vertrouwen te kunnen opkrikken. In de competitie heeft Hubert ook weinig opties om zonder Zanka te spelen. Hij zette bijvoorbeeld Leander Dendoncker al eens in als centrale verdediger, maar dat was in Brugge geen succes.

Het blijft opvallend dat Amando Lapage als leider van de weliswaar kwetsbare verdediging van RSCA Futures in de beker geen kans kreeg bij de grote jongens. Velen verwachten dat de kleinzoon van Paul Van Himst op middellange termijn zal doorbreken in het eerste elftal. "In youth we trust", klinkt het nog altijd bij Anderlecht. Dan moeten de toptalenten van Neerpede wel kunnen doorstromen.

De wedstrijd tegen Tubeke-Braine leek het ideale moment om Lapage te laten debuteren. David Hubert stuurt dus een duidelijke boodschap uit naar iedereen: er is geen gemakkelijke weg naar het eerste elftal en er worden geen cadeaus uitgedeeld. Als een jongere kan spelen, is dat omdat de coach een weloverwogen beslissing heeft genomen.

Sommigen zullen daar al gelukkiger mee zijn dan andere. Amando Lapage zal nog wat geduld moeten oefenen.