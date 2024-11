📷 OFFICIEEL Manchester United heeft nieuwe trainer, maar die begint maar... binnen 10 dagen

Na het ontslag van Erik ten Hag heeft Manchester United een nieuwe trainer. Al begint die maar binnen 10 dagen aan zijn nieuwe job.

Erik ten Hag werd na de tegenvallende resultaten ontslagen als trainer van Manchester United. Dat kostte de Engelse club een bom geld. Ruud van Nistelrooij nam ad interim over en zal dat blijven doen tot 11 november. De nieuwe trainer werd vandaag voorgesteld, maar begint dan pas aan zijn nieuwe job.

Het is zoals verwacht Ruben Amorim van Sporting Lissabon, de ploeg van Zeno Debast. De Portugees had een afkoopsom van 20 miljoen euro in zijn contract staan.

Die bedroeg echter pas 10 miljoen euro als er een Europese topclub hem zou willen binnenhalen. En dat is nu dus het geval met Manchester United. Van Nistelrooij zou graag assistent blijven, maar volgens de Engelse media zal dat niet gebeuren.

De deal is ook nog afhankelijk van het verkrijgen van een werkvisum, zo laat de Engelse club weten. “Hij zal in dienst treden tot juni 2027 met een optie voor een extra jaar, zodra hij aan zijn verplichtingen bij zijn huidige club heeft voldaan. Hij zal op maandag 11 november in dienst treden bij Manchester United”, klinkt het.

“Ruben is een van de meest opwindende en hoogst gewaardeerde jonge coaches in het Europese voetbal. Hij is zeer gedecoreerd als speler en als coach en won onder andere twee keer de Primeira Liga in Portugal met Sporting CP.”