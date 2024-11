Mazzu & co laten zich niet onberoerd: "Duidelijk bestolen"

STVV is teleurgesteld. De Truienaren hadden op het einde van de wedstrijd gelijk gemaakt, na een enorme blunder van Matthieu Epolo, maar het doelpunt van Adriano Bertaccini werd geannuleerd door de VAR vanwege buitenspel. Niet naar de zin van de Kanaries.

Sint-Truiden heeft het gevoel dat ze een punt zijn kwijtgespeeld op het veld van Standard deze zaterdag. Een enorme fout van Matthieu Epolo stelde Adriano Bertaccini in staat om gelijk te maken, maar de aanvaller van STVV werd buitenspel gevlagd terwijl de doelman van de Rouches de bal al had gecontroleerd, wat het begin betekende van een nieuwe fase en dus de opheffing van de buitenspelpositie. De doelpuntenmaker, die zo op acht competitiedoelpunten is blijven steken, begreep de beslissing van de VAR niet, vertelde hij aan onze microfoon.

Dit roept vragen op over de arbitrage in België"

"We hadden een punt verdiend, zeker met het laatste doelpunt. In principe sta ik buitenspel, maar als je ziet dat de doelman alle tijd neemt en zich omdraait, begrijp ik niet hoe je dit kunt fluiten. De lijnrechter heeft een andere mening dan de scheidsrechter, ze zijn het niet met elkaar eens. Dit roept vragen op over de arbitrage in België."

"Gezien de tijd die de doelman neemt om de bal weer in het spel te brengen, vind ik, net als iedereen, dat het een tweede fase is. De assistent-scheidsrechter heeft me dit ook verteld, daarom keurde hij het doelpunt goed. Dat is voetbal, maar het is jammer om op deze manier te verliezen."

We zijn duidelijk bestolen van een punt"

Hetzelfde geluid bij Felice Mazzù natuurlijk. De trainer van Sint-Truiden gebruikte het woord 'gestolen' om het einde van de wedstrijd te beschrijven. "Ik denk dat iedereen die een beetje verstand heeft van voetbal zal erkennen dat we zijn bestolen. Door een regelfout, geen interpretatie. Het doelpunt dat we maken is een tweede fase, de doelman controleert de bal twee keer."

"Hij probeert de eerste keer te controleren, mist maar raakt de bal lichtjes, kan de bal nog steeds in de handen nemen en besluit met de voeten te spelen, vervolgens bij de tweede controle brengt hij de bal weer in het spel. De scheidsrechter heeft bevestigd dat hij de VAR had moeten raadplegen, dat heeft hij niet gedaan. Vandaag zijn we duidelijk bestolen van een punt," klaagde de coach van STVV.