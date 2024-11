Weinig rust voor Antwerp: waarom topper tegen Genk om 13.30 uur gespeeld wordt

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het is opmerkelijk dat Royal Antwerp FC zondag kort na de middag moet spelen tegen KRC Genk. Terwijl het donderdag pas om 21 uur begon te spelen voor de beker.

De wedstrijd in de Croky Cup van Royal Antwerp FC werd door het fileleed waarmee de bezoekers uit Deinze te maken kregen een kwartier later afgetrapt. Donderdag om 21 uur werd er gespeeld.

De topper tussen KRC Genk en The Great Old wordt dan weer zondag gespeeld, maar wel al om 13.30 uur. Daardoor is de rust voor de spelers van Antwerp wel heel erg kort tussen de twee matchen.

Jonas De Roeck liet al zijn ongenoegen horen. Gazet van Antwerpen deed navraag en kreeg te horen dat de topper tegen Genk enkel bij daglicht gespeeld mag worden.

De reden daartoe is het wangedrag van enkele supporters in het recente verleden. Bovendien mocht de match tegen Deinze niet op dinsdag of woensdag gespeeld worden door de rechtenhouders. VTM, VRT en RTL maakten de kalender voor de bekermatchen op.

Daarnaast hebben de ploegen zelf ooit ermee ingestemd dat twee rustdagen tussen twee wedstrijden voldoende is. Al die zaken samen zorgen ervoor dat de match niet anders kon dan zondag om 13.30 uur gespeeld worden.