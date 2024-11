Youri Tielemans stelt duidelijke voorwaarden aan een terugkeer naar RSC Anderlecht

Het loopt allemaal bijzonder moeilijk bij Anderlecht op dit moment. Ook voor Youri Tielemans is het niet leuk om zien.

De problemen bij RSC Anderlecht raken oud-spelers. Ook bij Youri Tielemans is dat het geval. “Ik ben er zeker nog mee bezig. Als we bij de Rode Duivels kwamen, sprak ik er altijd even over met Jan Vertonghen”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Ondertussen stuurt hij af en toe ook eens berichtje naar Leander Dendoncker. “Het is heel moeilijk. De laatste jaren, maar ook de voorbije weken weer. Het is een overgangsperiode die lang duurt”, vat de Rode Duivel het huidige verhaal van Anderlecht samen.

De laatste titel is van 2017, naar Anderlecht-normen is dat ontzettend lang geleden. “Ik denk dat ze meer stabiliteit nodig hebben. Goede spelers omringen met eigen jeugd en zo de machine weer de goede kant uitsturen.”

Zorgen maakt hij zich daar niet over, maar het doel hem wel iets. In het verlengde daarvan komt ook snel de vraag of Tielemans zelf nog zal terugkeren naar het Lotto Park.

“Goh, geen idee. Ik zeg daar nooit ‘neen’ tegen. Die dag komt misschien wel. Ik wil geen valse beloftes maken. Maar ja, waarom niet? Net als Romelu wil ik dat niet zomaar doen als ik ouder ben. Ik wil nog een hoog niveau halen en niet zomaar een showtje komen opvoeren in België.”