Barcelona gaat aankloppen bij voormalig Anderlecht-goudhaantje... Hij staat nu al hoog op hun lijstje

FC Barcelona was on zoek naar een doelman vanwege de zware blessure van Marc-André ter Stegen. Maar de Blaugrana konden alleen een vrije doelman aantrekken, aangezien de transferperiode voorbij is.

Het is dus Wojciech Szczęsny die de handschoenen weer heeft aangetrokken enkele maanden nadat hij zijn pensioen had aangekondigd om Barcelona uit de nood te helpen. Maar aan het einde van het seizoen zal de Pool definitief stoppen, en het is niet uitgesloten dat FC Barcelona een doelman zal rekruteren om Ter Stegen de tijd te geven om terug te komen op zijn ritme.

En als die doelman nou Bart Verbruggen is? Het Spaanse medium Relevo heeft een lijst onthuld van doelmannen die nauwlettend gevolgd worden door de Blaugrana, en de huidige keeper van Brighton & Hove Albion zou een van de eerste namen op de lijst zijn.

Mio Backhaus (Werder Bremen), Alvaro Valles (UD Las Palmas) en Joan Garcia (Espanyol Barcelona) zouden andere doelmannen zijn die gevolgd worden door FC Barcelona, maar Verbruggen zou voorrang hebben. De voormalige speler van Anderlecht heeft indruk gemaakt sinds zijn komst naar Engeland, zowel als in het shirt van het nationale team van Nederland.

Bart Verbruggen zou echter nu stevige concurrentie hebben, aangezien ook Diogo Costa, de doelman van FC Porto, in het vizier van Barcelona zou zijn. Een ding is zeker: de 22-jarige Nederlander zal geen gebrek hebben aan geïnteresseerde clubs tijdens de komende transferperiodes. Bij Anderlecht waren ze er ook al snel van overtuigd dat hij wereldklasse in zich had.

Bart Verbruggen verliet RSC Anderlecht in de zomer van 2023 na enkele maanden van uitstekende prestaties, wat destijds 15 miljoen euro opleverde voor de Paars-Witten. Hij wordt nu door Transfermarkt geschat op 22 miljoen euro en staat onder contract bij de Seagulls tot 2028.