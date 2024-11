Bertaccini heeft een berichtje voor de scheids nadat zijn goal tegen Standard afgekeurd wordt

Ophef in de slotfase van Standard-STVV. Adriano Bertaccini scoorde de gelijkmaker, maar die werd onbegrijpelijk afgekeurd.

STVV scoorde in de toegevoegde tijd na geklungel van doelman Epolo. Hij werd echter gered door de VAR, want die vonden dat Bertaccini vanuit buitenspelpositie aan deze fase begon.

Daar kwam heel veel kritiek op. De controle van Epolo wordt door haast iedereen beschouwd als een nieuwe fase. Ook ex-scheidsrechter Serge Gumienny oordeelde zo. Hij vond het zelfs onbegrijpelijk dat de VAR dit niet zag.

Bertaccini spreekt zelf klare taal over zijn doelpunt. “De doelman kan de bal gewoon oprapen en speelt hem dan bewust met de voet. Volgens mij is dat het begin van een nieuwe spelfase. Het is onbegrijpelijk dat er dan nog voor buitenspel gefloten wordt”, zegt hij aan Het Nieuwsblad.

De spits van STVV is de laatste tijd heel goed bezig. Hij brieste het uit na de wedstrijd. “Zelfs de lijnrechter was het niet eens met de beslissing van de scheidsrechter om het doelpunt af te keuren. Dat zegt veel over het niveau van de arbitrage hier in België.”

Het is uitkijken wat Jonathan Lardot maandag te zeggen zal hebben over deze fase. Tenzij ze kiezen voor de gemakkelijke oplossing en een ander moment uit het weekend in de verf zetten.