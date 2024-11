Thorsten Fink doet het schrijnende verhaal van de dood van zijn moeder

De moeder van Thorsten Fink overleed onverwacht op 15 oktober. Een zware dobber voor de trainer van KRC Genk.

Vlak voor de Limburgse derby tegen STVV stierf de moeder van trainer Thorsten Fink. Hij koos er zelf voor om in België te blijven en verder te werken.

Zijn vrouw en kinderen bleven in München voor de derby. Ook al was zijn moeder al 84 jaar oud, haar dood kwam voor Fink totaal onverwacht.

“Het stomme is: ze was fit, kerngezond, maar ze is gevallen, zo is ze in het ziekenhuis beland, en daar is ze gestorven”, vertelt de coach van Genk aan Het Laatste Nieuws.

“Ze miste mijn vader. Hij was 78 toen hij stierf. Mijn vader was een harde werker — in de mijnen, stellingen opzetten. Toen hij 55 was, hebben ze al een bypass moeten plaatsen. Da's het leven…”

Na de derby was het een vreemd moment voor Fink. “Mijn moeder belde me na élke wedstrijd om te vragen hoe het geweest was. Toen we wonnen tegen Sint-Truiden, bleef het stil... Ik wachtte op een telefoontje waarvan ik wist dat het niet zou komen...”