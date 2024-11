Met dank aan 'de gewone supporter': hoe Olivier Renard en Wouter Vandenhaute tijd hebben gekregen (die ze wel goed zullen moeten besteden)

Minuut 70 in het Lotto Park bij een 3-0 stand: in de Noord en de Zuid kwamen er dan toch ineens spandoeken naar boven tegen Olivier Renard en Wouter Vandenhaute. Die acties waren gepland, maar vielen helemaal in het water. Of hoe 'de gewone fan' zijn steun voor de ploeg uitsprak.

Het was ook vrij bizar te noemen: je tegen het eigen bestuur keren als je ploeg eens vlot aan het winnen is en er op het veld goed voetbal te zien is. De ultra's hadden het echter voorbereid en moesten en zouden hun boodschap overbrengen. Renard kan zich binnen twee maanden bewijzen Het probleem is dat ze dan weer wel de fanatiekste fans zijn in hun gedragingen, maar zeker niet de meerderheid van het stadion uitmaken. De rest van de supportersschare kon het helemaal niet smaken en wou genieten van de rest van de match. Dat lieten ze ook duidelijk merken door de acties te veroordelen met gefluit (kan u HIER lezen). De ultra's van paars-wit hebben veel van hun krediet verloren na wat er gebeurde in Sociedad. Veel van 'de gewone fans' - absoluut niet denigrerend bedoeld trouwens - hadden ook hun reisjes naar Riga, Praag en Pilsen al geboekt en zagen die in het water vallen. De overgrote meerderheid beseft ook dat ze een ploeg die op zoek is naar vertrouwen momenteel niet helpen door nog wat olie op het vuur te werpen. Niet dat ze het eens zijn met de beslissing van Wouter Vandenhaute om Olivier Renard aan te stellen, maar velen willen afwachten naar wat hij ervan gaat terecht brengen. Gesprek met ultra's? Hubert hoopt op terugkeren rust De nieuwe sportief directeur kan zich immers maar binnen twee maanden echt bewijzen, als de wintermercato start. Daar zal hij op beoordeeld worden. Hij is er nu en het zal geen zoden aan de dijk brengen om een negatieve sfeer in het stadion te creëren. Dat werd ons zo gisteren door enkele supportersclubs ook meegegeven. Wouter Vandenhaute en Olivier Renard hebben dus respijt gekregen. Die eerste is daar alvast dankbaar voor. Elke week de kop van jut zijn, is nu ook niet meteen het leukste. Hij beseft maar al te goed dat er nu eens stabiliteit moet komen. Er wordt nog altijd aan gedacht om met de ultra's een gesprek te hebben om alles uit te klaren. Op 3 december staat er sowieso al een Fan Council gepland. Olivier Renard is daarvoor trouwens vragende partij. Of zoals David Hubert het gisteren verwoordde: "Ik hoop dat de rust kan terugkeren, want dat zou de ploeg op het veld ten goede komen."