Cruciaal voor de aanval: KVM duimt dat er met sterkhouder niets gebeurt en uitkijken naar nog andere 'regelingen'

Er zijn een aantal zaken cruciaal als ze bij KVM willen dat de aanval blijft floreren zoals die dat al in verschillende wedstrijden dit seizoen heeft gedaan. Het is waken over de fitheid van Storm en de tevredenheid bij Lauberbach en Raman.

KV Mechelen kon het afgelopen weekend dan wel pas scoren in extra tijd, het heeft met 27 doelpunten wel de tweede beste aanval in de JPL. Of het deze keer voor het eerst lukt om Play-off 1 te bereiken, hangt er van af of dat offensieve compartiment een even hoge efficiëntie kan produceren in het vervolg van het seizoen. Besnik Hasi heeft al aangegeven dat vooral van Nikola Storm veel dreiging uitgaat.

Storm knoopt dit seizoen weer aan met zijn betere niveau, maar moest voorbije zaterdag wel geblesseerd naar de kant. "Hij had in de bekerwedstrijd tegen La Louvière al iets gevoeld bij een beweging aan de bal. Hij had daarna geen enkele slechte reactie. Tegen Union is hij na een duel dan wel tegen de grond gegaan en ervaarde hij pijn", schetst Hasi de situatie.

Knieblessure Storm zou niet ernstig zijn

Het ging om een knieblessure. "Zijn knie is stabiel. Niets geeft aan dat het iets ergs is. We willen wel te weten komen waarom er dan een bepaalde druk zit op zijn knie." KV Mechelen was van plan om Storm voor de zekerheid een MRI-scan te laten nemen. Het is wel duimen dat die geen ernstig letsel aanduidt. Zijn ploeg wil hem uiteraard niet missen met de eindsprint in 2024 voor de boeg.

Hij is één van de creatieve spelers in steun van de diepe spits. Op die positie heeft Besnik Hasi in de laatste wedstrijden opvallende keuzes gemaakt. De trainer van KV wisselde de voorbije week al eens van spits. "Het was voordien al afgesproken dat Lion Lauberbach tegen La Louvière aan de aftrap zou staan en Benito Raman tegen Union."

Afspraken met Lauberbach en Raman

Goede afspraken maken met hen beiden is misschien wel de sleutel tot succes. Zowel Lauberbach als Raman tevreden houden over hun speelminuten in de loop van het seizoen is immers ook één van de uitdagingen voor Hasi.