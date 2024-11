Eén van de grote afwezigen in de Hall of Fame? Icoon relativeert: "Als je ziet welke spelers er allemaal geëerd zijn..."

Een aantal legendarische spelers zijn "buiten beschouwing gelaten" tijdens het Hall of Fame-gala van afgelopen maandag. Een van de meest verrassende afwezigen is Enzo Scifo, die relativerend reageerde tegenover onze microfoon na de ceremonie.

Hij was een van de grote favorieten om op maandag in de Hall of Fame van de Pro League te worden opgenomen. Maar Enzo Scifo, 4 keer kampioen van België met Anderlecht, verkozen tot beste jonge speler van het WK 1986 en Gouden Schoen in 1986, bleef net buiten de top 10.

De teleurstelling was natuurlijk voelbaar bij hem na de ceremonie. "Natuurlijk is er een beetje teleurstelling. Men denkt altijd op zijn eigen manier geschiedenis te hebben geschreven. Maar alle spelers hier aanwezig hebben dat gedaan", relativeerde de voormalige spelmaker van RSCA. "Als je de geïntoneerde spelers ziet, is er geen teleurstelling, alleen maar respect."

Scifo heeft waarschijnlijk betaald voor het feit dat RSC Anderlecht 6 genomineerden heeft, en dus dat de stemmen verdeeld waren tussen de spelers. Legendes zoals Franky Vercauteren en Rob Rensenbrink zijn bijvoorbeeld ook de Hall of Fame misgelopen. "Dat zou wel eens kunnen, ja", glimlachte hij. "Ik zal Anderlecht altijd dankbaar zijn dat ze een carrière hebben gelanceerd die mij in de geschiedenis van het Belgische voetbal heeft gebracht."

Overigens had Enzo Scifo tot vrij recent nog niet van deze Hall of Fame gehoord. "Ik heb niet gestemd, ik wist zelfs niet dat het bestond, ik werd er pas kortgeleden over geïnformeerd. Het is een mooi initiatief, de spelers die geschiedenis hebben geschreven verdienen het om in de schijnwerpers te worden gezet."

En aangezien er elk jaar twee nieuwe geïntoneerden zullen zijn, is het nog niet te laat voor degene die velen beschouwen als één van de beste Belgische spelers aller tijden. "Het is nooit te laat (glimlach). Maar zelfs als dat niet het geval is... Weet je, dat ben ik ook, ik ben iemand die zich op de achtergrond houdt. Ik blijf mezelf trouw, ik ben altijd zo geweest en zo heb ik mijn carrière opgebouwd", besluit Enzo Scifo. Mooie reactie.