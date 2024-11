Tjaronn Chery laat zich uit over de rol van Marc Overmars in zijn transfer naar Antwerp: "Hij wou me naar Ajax halen"

Toen Antwerp afgelopen zomer Tjaronn Chery binnenhaalde, werd hier en daar met vraagtekens gekeken naar de 36-jarige middenvelder. Maar Chery heeft zichzelf snel populair gemaakt bij de fans op de Bosuil.

De reden dat hij in België minder bekend was, lichtte hij zelf toe: “Ik ben een wereldreiziger. Ik heb gespeeld in China, Engeland, Turkije, Israël en Nederland. Daarom kennen jullie mij niet echt in België", vertelde hij bij Extra Time.

Chery heeft zijn speelse stijl snel op de Bosuil geïntroduceerd en is vastbesloten aanvallend bij te dragen. “Er zijn genoeg spelers die de bal terugspelen. Daar houd ik minder van", zei hij met een lach. “Ik speel snel naar de spitsen. Vincent Janssen en ik vinden mekaar makkelijk.” Ook zijn fysieke kracht valt op. “We trainen vaak twee keer per dag, en we sprinten veel. Dat betaalt zich uit”, aldus Chery, die zegt nog lang door te willen gaan.

Chery is vooral bekend om zijn afstandsschoten, hoewel hij met een knipoog toevoegt: “Ik trap ook ballen uit het stadion, hoor, maar dat trek ik me niet aan. Ik ben van de straat en houd ervan om tot het gaatje te gaan. Ik houd wel van lekker rommelen.”

Zijn achtergrond in Nederland brengt de link met Marc Overmars, maar Chery onthulde dat er bij zijn transfer naar Antwerp geen gesprek met Overmars is geweest. “Ik hoorde dat hij me eerder al eens wilde binnenhalen bij Ajax, maar dat is helaas niet gebeurd. Toch was het mooi om te horen.”

Ook over zijn verleden bij Oranje sprak Chery openhartig. Onder Guus Hiddink maakte hij ooit deel uit van de selectie, al kwam hij niet in actie. “Ik zat toen bij Groningen en was 24. Normaal speel je dan niet bij het Nederlandse elftal", vertelt hij. “Ik zat op de bank tegen de VS. Jammer dat Hiddink me geen invalbeurt van twee minuutjes gaf, maar ik was vooral trots. Toen ik daarna thuis moest blijven vanwege het teveel aan middenvelders, belde Hiddink me persoonlijk. Dat heb ik altijd gewaardeerd.”