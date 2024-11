Vanhaezebrouck zeker van zijn stuk: "Binnen x aantal jaren de beste Belgische verdediger, zoals Kompany"

De Jupiler Pro League kabbelt rustig verder. KRC Genk is momenteel de beste ploeg, als combinatie van heel veel talent.

Als je de ploeg van KRC Genk onder ogen neemt, dan zie je dat trainer Thorsten Fink over heel wat individuele kwaliteiten beschikt. Dat leverde Matte Smets zelfs al een plekje bij de Rode Duivels op.

“Terecht. Over x aantal jaren zal hij de beste Belgische verdediger van het moment zijn. Het is een jongen waar we het laatste nog niet van gezien hebben. Hij heeft simpelweg alles”, houdt Hein Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad zijn loftrompet niet in.

“Smets is zo nuchter, zo full focus van de eerste tot de laatste seconde. Supergoed aan de bal ook, verdedigend sterk, uitstekend in kopduels. Hij kan kort inspelen, linies doorbreken, diagonalen versturen én inschuiven.”

Vanhaezebrouck maakt zelfs enkele straffe vergelijkingen en zet Smets in een illuster rijtje met namen als Vincent Kompany, Walter Meeuws of Franz Beckenbauer.

“Het gemak waarmee hij dat doet, dat zie je nog nauwelijks. Ik heb de indruk dat hij ook sneller aan het worden is. Mentaal zit het ook goed, al hoorde ik dat hij redelijk bijgelovig is. Bijgeloof is maar bijgeloof, daar besteed je best niet te veel aandacht aan.”