De duidelijke reden waarom Genk herfstkampioen werd - en wat dat zegt over een eventuele titel in mei

KRC Genk is als een tierelier aan het seizoen begonnen. Met 31 op 39 hebben ze ondertussen een knappe voorsprong van zeven punten in het klassement. Met nog twee wedstrijden in de heenronde van de reguliere competitie voor de boeg zijn ze dus ook meteen nu al herfstkampioen. En dan?

Terwijl heel wat andere Belgische topploegen deze week voor cruciale wedstrijden staan in Europa, kan KRC Genk zich volledig op de Belgische competitie blijven focussen. Daardoor hebben ze zelden midweekvoetbal en kan er langdurig(er) getraind worden door de troepen van Fink. De resultaten zijn navenant. Mogelijk is het effectief een voordeel dat Genk dit jaar geen Europees moet spelen. Thorsten Fink gaf dat zelf eigenlijk ook al toe na de wedstrijd in Gent enkele weken geleden. FT | #JPL-leider @KRCGenkoffficial blijft maar winnen en is herfstkampioen! 👏🔵 #GNKANT pic.twitter.com/vWC4KQtund — DAZN België (@DAZN_BENL) November 3, 2024 Filip Joos sprak in Extra Time over een verdiende herfstkampioen. Volgens hem en de andere analisten is het geen toeval dat Genk op kop staat, want ze spelen dwingend voetbal en zetten veel druk vanop het middenveld. Herfstitel van weinig belang? Rest de vraag: is een herfstitel erg belangrijk? Zeker sinds de play-offs met halvering van de punten is het belang van de eerste vijftien wedstrijden misschien niet zo groot te noemen. Eigenlijk zijn er op dit moment amper dertig procent van de punten verdiend. Als we de cijfers vanaf het seizoen 2000-2001 gaan bekijken, dan zitten we momenteel aan een erg gevarieerd cijfer waarbij de herfstkampioen lang niet altijd de titel weet te pakken. 11-13 Elf keer werd de herftskampioen uiteindelijk ook de echte kampioen, dertien keer slaagde de herfstprimus daar niet in. De laatste keren dat teams niet uit de G5 zich tot herfstkampioen kroonden (Zulte Waregem en KV Oostende), konden ze het niet volhouden. De voorbije jaren kon ook Union het twee keer niet waarmaken en twee jaar geleden kon ook KRC Genk zijn herfstitel niet verzilveren. De laatste keer dat dat gebeurde is ondertussen alweer geleden van het seizoen 2019-2020 - toen er door de coronacrisis geen play-offs waren. In onderstaand rijtje staat eerst de eindkampioen en daarna de (eventueel andere) herfstkampioen: 2000: Club Brugge – Anderlecht

2001: Genk – Club Brugge

2002: Club Brugge – Club Brugge

2003: Anderlecht – Anderlecht

2004: Club Brugge – Club Brugge

2005: Anderlecht – Anderlecht

2006: Anderlecht – Genk

2007: Standard – Club Brugge

2008: Standard – Anderlecht

2009: Anderlecht – Anderlecht

2010: Genk – Genk

2011: Anderlecht – Anderlecht

2012: Anderlecht – Anderlecht

2013: Anderlecht - Standard

2014: Gent – Anderlecht

2015: Club Brugge – Oostende

2016: Anderlecht – Zulte Waregem

2017: Club Brugge – Club Brugge

2018: Genk – Genk

2019: Club Brugge – Club Brugge

2020: Club Brugge - KRC Genk

2021: Club Brugge - Union

2022: Antwerp - Genk

2023: Club Brugge - Union

2024: - Genk