Dubbele opdoffer voor KAA Gent met oog op Conference League-wedstrijd

KAA Gent speelt speelt donderdagavond zijn derde Conference League-wedstrijd van het seizoen tegen het Cypriotische Omonia Nicosia. De Buffalo's kregen nog een dubbele opdoffer te verwerken.

KAA Gent staat momenteel op plaats 20 in de Conference League. Donderdag krijgen de Buffalo's weer de kans om wat te stijgen in het klassement.

Dan nemen ze het op tegen het Cypriotische Omonia Nicosia. Een tegenstander waar normaal gesproken punten tegen gepakt moeten worden.

Maar Gent krijgt wel een dubbele opdoffer te verwerken met oog op het duel. Volgens Het Nieuwsblad zijn Stefan Mitrovic en Hugo Gambor er niet bij.

Mitrovic was tegen Beerschot ook al afwezig met een blessure, maar is dus nog niet hersteld. Gambor raakte op zijn beurt geblesseerd tijdens de match tegen Beerschot.

Hij liep een hamstringblessure op. Of hij lange tijd afwezig is, is nog niet geweten. Wel zou hij ook het competitieduel tegen Standard niet inzetbaar zijn.